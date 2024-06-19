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Политика ,  
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В Пхеньяне прошел прием в честь визита Путина. Видео

Появилось видео с торжественного приема в честь визита Путина в Пхеньян

В Пхеньяне прошел прием в честь визита Путина. Видео
Video

В Пхеньяне прошел торжественный прием в честь визита российского президента Владимира Путина. Он поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за приглашение посетить страну и радушный прием, отметил, что переговоры прошли в доверительной атмосфере. Путин также выразил признательность северокорейским властям за взвешенную позицию по конфликту на Украине.

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Владимир Путин Ким Чен Ын Пхеньян визит КНДР торжественный прием
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Чен Ын Ким

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8 января 1982 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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