В Пхеньяне прошел прием в честь визита Путина. Видео
В Пхеньяне прошел торжественный прием в честь визита российского президента Владимира Путина. Он поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за приглашение посетить страну и радушный прием, отметил, что переговоры прошли в доверительной атмосфере. Путин также выразил признательность северокорейским властям за взвешенную позицию по конфликту на Украине.
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