В Пхеньяне прошел прием в честь визита Путина. Видео

Video

В Пхеньяне прошел торжественный прием в честь визита российского президента Владимира Путина. Он поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за приглашение посетить страну и радушный прием, отметил, что переговоры прошли в доверительной атмосфере. Путин также выразил признательность северокорейским властям за взвешенную позицию по конфликту на Украине.