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Общество ,  
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В Сочи обнаружили тело унесенной в море девушки

МЧС: спасатели нашли в Сочи унесенное в море тело девушки

Спасатели нашли тело девушки, предположительно, пропавшей в Сочи — ее унесло в море. Об этом сообщило МЧС России.

После опознания будет установлена ее личность. Сотрудники ведомства искали 20-летнюю девушку с того момента, как ее унесло в море вечером 16 июня. Специалисты на катере обследовали Черное море, в том числе пирсы и волнорезы, а также осмотрели берег.

Ранее телеграм-канал Kub Mash сообщил, что девушку унесло в море во время прогулки с парнем. Пара приехала на отдых из Липецкой области, молодые люди отдыхали на пляже «Ривьера». 16 июня был шторм, девушка и парень по очереди толкали друг друга в воду, очередная волна накрыла обоих. Молодой человек не смог удержать девушку и не сразу отреагировал на то, что она не может выплыть.

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Общество

В июле 2023 года два человека утонули в море в Сочи во время шторма. Девушка пошла купаться на дикий пляж, несмотря на непогоду, в море она начала тонуть. На помощь ей пришли местные жители, они вызвали скорую и попытались самостоятельно ее откачать, но не удалось. Второго погибшего тогда нашли на берегу моря, он приехал на отдых из Тверской области.

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Теги
МЧС Сочи Черное море погибшие шторм

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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