В Махачкале полиция спасла 14 человек, купавшихся в море во время шторма

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Полицейские Махачкалы спасли 14 человек, которые оказались в открытом море во время шторма. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана в телеграм-канале.

Сотрудники полиции продолжают спасательные работы на пляже. Число оказавшихся в море в момент начала шторма людей неизвестно, добавили в ведомстве.

В МЧС республики предупредили, что с 13 по 14 июня в Дагестане местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 15–20 м/с. В небольших реках ожидается подъем воды, отметили в ведомстве. Погода в регионе начала ухудшаться 11 июня.

В Москве 13 июня прошел сильный дождь. Местами выпало до 26 мм осадков, что примерно составляет треть от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Еще почти 40% от положенной нормы июня может выпасть в столице в ночь на 14 июня. В период с 21:00 до 3:00 ночи в столице пройдет «мегаливень» с интенсивностью 30 мм.

Из-за непогоды движение для транспорта на участке проспекта Мира и на Малахитовой улице столицы закрыли.