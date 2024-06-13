 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

В Махачкале полиция спасла 14 человек, купавшихся в море во время шторма

В Махачкале полиция спасла 14 человек, купавшихся в море во время шторма
Video

Полицейские Махачкалы спасли 14 человек, которые оказались в открытом море во время шторма. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана в телеграм-канале.

Сотрудники полиции продолжают спасательные работы на пляже. Число оказавшихся в море в момент начала шторма людей неизвестно, добавили в ведомстве.

В Дагестане 6-летнюю девочку унесло при сходе селя
Общество

В МЧС республики предупредили, что с 13 по 14 июня в Дагестане местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 15–20 м/с. В небольших реках ожидается подъем воды, отметили в ведомстве. Погода в регионе начала ухудшаться 11 июня.

В Москве 13 июня прошел сильный дождь. Местами выпало до 26 мм осадков, что примерно составляет треть от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Еще почти 40% от положенной нормы июня может выпасть в столице в ночь на 14 июня. В период с 21:00 до 3:00 ночи в столице пройдет «мегаливень» с интенсивностью 30 мм.

Из-за непогоды движение для транспорта на участке проспекта Мира и на Малахитовой улице столицы закрыли.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Дагестан море непогода

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Ливень затопил два уровня парковки в Москве. Видео
Общество
В Дагестане 6-летнюю девочку унесло при сходе селя
Общество
Последствия урагана в Дагестане. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 17:18
Байден заявил, что США не будут отправлять солдат воевать за Украину Политика, 23:31
Путин наградил медалями спасавших людей в «Крокусе» подростков Общество, 23:27
Хуситы нанесли ракетный удар по украинскому судну «Вербена» Политика, 23:18
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 22:56
Порошенко предупредил об энергетической катастрофе на Украине Политика, 22:47
В Махачкале полиция спасла 14 человек, купавшихся в море во время шторма Общество, 22:41
Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Варданяна и обратились в ООН Политика, 22:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как Запад активизировал поддержку Киева перед саммитом в Швейцарии Политика, 22:27
Глава МИД Белоруссии назвал позицию Армении по Минску недальновидной Политика, 22:15
Центр «зеленого кольца»: каким будет новый жилой район City Bay РБК и City Bay, 22:12
Легкомоторный самолет сел на брюхо в аэропорту Бегишево в Татарстане Общество, 21:56
Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от активов России Политика, 21:52
МОК отдал французам британскую медаль Олимпиады-1900 Спорт, 21:48
ЦБ решил временно отменить утренние торги на Мосбирже Инвестиции, 21:40