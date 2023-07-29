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Два человека утонули в море в Сочи во время шторма

Два человека утонули в море в Сочи во время шторма
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Мужчина и девушка утонули в море в Сочи во время шторма, сообщают телеграм-каналы SHOT и Mash, а также местный портал Sochi1.ru. В пресс-службе кревого главка МЧС позднее сообщили РБК, что погибли двое мужчин.

Накануне около 18:00 по местному времени (совпадает с мск) девушка, которая впоследствии погибла, пошла купаться на дикий пляж, несмотря на шторм, сообщил SHOT источник. В море она начала тонуть. На помощь девушке пришли местные жители, которые вызвали скорую и попытались откачать ее самостоятельно. Однако приехавшие на место врачи констатировали ее смерть.

Тело второго погибшего — мужчины — нашли на берегу моря в сочинском районе Кудепста. SHOT пишет, что это житель Тверской области, который отдыхал на курорте. Как утверждает Mash, его личность пока не установлена. По данным телеграм-канала, погибшему около 50 лет.

«Тело мужчины 1990 года рождения было обнаружено в Хостинском районе в акватории Черного моря. Еще один погибший мужчина был найден в Кабардинке, личность устанавливается», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

МЧС несколько дней подряд объявляет штормовое предупреждение в восточной части Краснодарского края. 28 июля в Сочи закрыли пляжи из-за риска смерчей. Из-за сильного ветра прибывающие в город самолеты перенаправляли на соседние аэродромы. Администрация предупреждала о сильных волнах на участке Магри — Веселое. Купаться в море жителям и гостям города запретили.

Теги
Сочи Черное море погибшие шторм
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