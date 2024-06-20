Гладков: в Белгородской области после атаки дрона сгорел движущийся автомобиль

В Белгородской области сгорел движущийся автомобиль после атаки дрона

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины атаковали село Ржевка и хутор Панков Шебекинского городского округа в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ржевка попала под обстрел, повреждения получили два частных жилых дома: у них выбило окна и повредило кровли.

В Панкове в результате атаки дрона-камикадзе полностью сгорел ехавший по дороге автомобиль.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губернатор.

Белгородская область, как и другие российские приграничные регионы, регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Украины.

Накануне, 19 июня, под обстрел дважды попал город Грайворон. В результате двое мужчин получили осколочные ранения.