В Белгородской области сгорел движущийся автомобиль после атаки дрона
Вооруженные силы Украины атаковали село Ржевка и хутор Панков Шебекинского городского округа в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ржевка попала под обстрел, повреждения получили два частных жилых дома: у них выбило окна и повредило кровли.
В Панкове в результате атаки дрона-камикадзе полностью сгорел ехавший по дороге автомобиль.
По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губернатор.
Белгородская область, как и другие российские приграничные регионы, регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Украины.
Накануне, 19 июня, под обстрел дважды попал город Грайворон. В результате двое мужчин получили осколочные ранения.
Упал — поднялся.
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