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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сгорел движущийся автомобиль после атаки дрона

Гладков: в Белгородской области после атаки дрона сгорел движущийся автомобиль
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины атаковали село Ржевка и хутор Панков Шебекинского городского округа в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ржевка попала под обстрел, повреждения получили два частных жилых дома: у них выбило окна и повредило кровли.

В Панкове в результате атаки дрона-камикадзе полностью сгорел ехавший по дороге автомобиль.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губернатор.

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Фото:Елизавета Демидова / ТАСС

Белгородская область, как и другие российские приграничные регионы, регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Украины.

Накануне, 19 июня, под обстрел дважды попал город Грайворон. В результате двое мужчин получили осколочные ранения.

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Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область дроны беспилотники ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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