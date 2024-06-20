Путин назвал «полной дурью» запрет искусства по национальному признаку

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу — это полная дурь, искусством необходимо просто наслаждаться, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с представителями общества вьетнамско-российской дружбы в Ханое.

Он отказался ответить на вопрос, какая у него любимая русская песня, «потому что это будет иметь какие-то формальные административные последствия». «Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

В то же время он отметил, что любит русское народное искусство. «И русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство», — добавил президент.

Он напомнил, что русский композитор Петр Чайковский, австрийский музыкант-виртуоз и композитор Вольфганг Амадей Моцарт, основоположник романтизма в музыке из Австрии Франц Шуберт, русский классик Михаил Глинка, венгро-немецкий дирижер и композитор Ференц Лист внесли несомненный вклад в развитие мирового искусства.

«Нужно дать возможность всем людям во всем мире наслаждаться их искусством», — заключил Путин.