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Политика ,  
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Путин назвал «полной дурью» запрет искусства по национальному признаку

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу — это полная дурь, искусством необходимо просто наслаждаться, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с представителями общества вьетнамско-российской дружбы в Ханое.

Он отказался ответить на вопрос, какая у него любимая русская песня, «потому что это будет иметь какие-то формальные административные последствия». «Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

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В то же время он отметил, что любит русское народное искусство. «И русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство», — добавил президент.

Он напомнил, что русский композитор Петр Чайковский, австрийский музыкант-виртуоз и композитор Вольфганг Амадей Моцарт, основоположник романтизма в музыке из Австрии Франц Шуберт, русский классик Михаил Глинка, венгро-немецкий дирижер и композитор Ференц Лист внесли несомненный вклад в развитие мирового искусства.

«Нужно дать возможность всем людям во всем мире наслаждаться их искусством», — заключил Путин.

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Фото:ИТАР-ТАСС

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Владимир Путин искусство национальность
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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