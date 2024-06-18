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Политика ,  
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Путин назвал своих любимых композиторов

Путин назвал Чайковского, Моцарта и Шуберта в числе своих любимых композиторов
Пётр Чайковский
Пётр Чайковский (Фото: Rischgitz / Getty Images)

Президент России Владимир Путин назвал Петра Чайковского и Вольфганга Моцарта своими любимыми композиторами. Об этом глава государства рассказал во время посещения Высшей школы музыки им. Босикова в Якутске, сообщает ТАСС.

«Русская классика — Чайковский, конечно, зарубежная — Моцарт. Композиторы, как Вагнер, сложно воспринимаются для уха неподготовленного слушателя», — цитирует агентство Путина.

По словам президента, в списке его любимых композиторов — Франц Шуберт. Путин отметил, что особенно любит фортепианную музыку и время от времени слушает ее.

В ходе первой за 25 лет поездки в Якутию Путин провел рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Кроме того, президент осмотрел городской стадион «Туймаада» в Якутске, где 26 июня стартуют Азиатские детские спортивные игры.

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Владимир Путин

В 2021 году на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин рассказал, что читает произведения русских философов Ивана Ильина и Николая Бердяева.

По его словам, Ильин и Бердяев были людьми «которые думали о России, думали о ее будущем».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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