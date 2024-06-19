МИД Швейцарии не объяснил пропажу подписи Руанды под коммюнике по Украине

Пленарная сессия на саммите мира по Украине в Швейцарии, 16 июня 2024 г. (Фото: Urs Flueeler / Reuters)

Швейцарский МИД не стал объяснять пропажу подписи Руанды из совместного коммюнике по Украине по итогам мирного саммита, прошедшего 15–16 июня в Бюргенштоке.

«Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений», — сказал пресс-секретарь министерства Пьер-Ален Эльчингер в разговоре с агентством «РИА Новости».

Эльчингер отметил, что физической версии списка подписавших не существует — электронный перечень размещен на сайте МИДа Швейцарии рядом с текстом заявления по итогам конференции. К нему могут присоединиться и страны, которые решили не участвовать в саммите.

Одновременно с этим в число стран, поддержавших коммюнике, вошло карибское государство Антигуа и Барбуда, хотя его представителей не было на встрече в Бюргенштоке.

«Это «живой список», поскольку государства и международные организации могут продолжать присоединяться к коммюнике, даже те, кто не участвовал в конференции. Государства также могут быть исключены из списка», — пояснил Эльчингер.

По итогам саммита в Швейцарии была подписана итоговая декларация, в которой говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве. Изначально ее подписали 80 стран-участниц, однако позже из списка пропали Ирак, Иордания и Руанда.

Россия не получила официального приглашения на конференцию. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал передать Москве согласованный в Швейцарии план действий.