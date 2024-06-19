МИД Швейцарии не объяснил пропажу подписи Руанды под коммюнике по Украине
Швейцарский МИД не стал объяснять пропажу подписи Руанды из совместного коммюнике по Украине по итогам мирного саммита, прошедшего 15–16 июня в Бюргенштоке.
«Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений», — сказал пресс-секретарь министерства Пьер-Ален Эльчингер в разговоре с агентством «РИА Новости».
Эльчингер отметил, что физической версии списка подписавших не существует — электронный перечень размещен на сайте МИДа Швейцарии рядом с текстом заявления по итогам конференции. К нему могут присоединиться и страны, которые решили не участвовать в саммите.
Одновременно с этим в число стран, поддержавших коммюнике, вошло карибское государство Антигуа и Барбуда, хотя его представителей не было на встрече в Бюргенштоке.
«Это «живой список», поскольку государства и международные организации могут продолжать присоединяться к коммюнике, даже те, кто не участвовал в конференции. Государства также могут быть исключены из списка», — пояснил Эльчингер.
По итогам саммита в Швейцарии была подписана итоговая декларация, в которой говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве. Изначально ее подписали 80 стран-участниц, однако позже из списка пропали Ирак, Иордания и Руанда.
Россия не получила официального приглашения на конференцию. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал передать Москве согласованный в Швейцарии план действий.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде