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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на нефтяных резервуарах в Азове не удается потушить третьи сутки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МЧС Ростовской области
Фото: МЧС Ростовской области

Возгорание на резервуаре завода «Азовпродукт» в Ростовской области третий день тушат сотрудники МЧС и Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

По сообщению издания 161.RU, за последние трое суток в тушении пожара приняли участие 200 сотрудников МЧС и Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС. Сейчас на месте работают спасатели из разных частей Ростовской области.

Администрация и жители города подвозят для пожарных и спасателей них питьевую воду, а местная гостиница обеспечивает питанием, пишет издание.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

МЧС по ростовской области предупредило, что в социальных сетях распространяются фейки о сборе средств и вещей для пожарных, задействованных при тушении нефтебазы в Азове.

Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области проверил по поручению Роспотребнадзора состояние воздуха на территории жилой застройки города. По сообщению ведомства, превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не обнаружили.

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Фото:МЧС России

Возгорание на резервуаре с нефтепродуктами произошло 18 июня 2024 года на территории предприятия «Азовпродукт» в Азове после атаки БПЛА. Местные жители рассказывали, что перед возгоранием слышали около пяти взрывов.

К утру следующего дня сотрудники МЧС локализовали пожар, охвативший резервуары с нефтепродуктами, на площади 3,2 тыс. кв. м. Однако уже к вечеру его площадь увеличилась до 6,3 тыс. кв. м.

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Фото:МЧС России

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Теги
Пожар пожарная безопасность Азов Ростовская область

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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