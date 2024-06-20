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Финансы ,  
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Сбербанк начнет обслуживать юрлиц в Донецке и Луганске с 25 июня

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк начнет обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске с 25 июня 2024 года. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«С 25 июня начинается обслуживание юридических лиц, мы сможем предложить и помощь в открытии бизнеса, помощь в открытии расчетных счетов, получение токенов ФНС для работы с отчетностью. А также будем осуществлять расчетно-кассовое обслуживание», — цитирует Попова ТАСС.

По сообщению агентства, на следующей неделе юридические лица на территории ЛНР смогут получать услуги «Сбера» в офисе МФЦ в Луганске. Кроме того, заработают несколько полноформатных офисов банка в ДНР и ЛНР.

9 июня 2024 года первые десять банкоматов Сбербанка заработали в Донецке, Луганске и Макеевке. В пресс-службе банка пообещали, что к 1 июля общее число банкоматов «Сбера» в ДНР и ЛНР достигнет 50. В основном они будут установлены в Донецке и Луганске.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил 4 июня 2024 года, что Сбербанк откроет первые 16 отделений в новых регионах России до конца июля.

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Фото:Артем Иванов / ТАСС

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Сбербанк Донецк Луганск обслуживание клиентов
ПАО СБЕРБАНК

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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