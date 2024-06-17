 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

РБК, «Сбер» и Сколтех запустят проект об открытиях «Теория всего»

РБК RBCM ₽18,05 -0,86% Купить
Сбербанк SBER ₽318,41 -0,29% Купить
Фото: Артем Иванов / ТАСС
Фото: Артем Иванов / ТАСС

С 17 июня на РБК начнет выходить цикл тематических видеосюжетов «Теория всего», посвященный современным направлениям развития науки и работам ученых, которые «определят будущее и уже формируют настоящее» — искусственному интеллекту, робототехнике, квантовым вычислениям, нейронаукам, наукам о жизни, новым материалам и другим перспективным областям.

В рамках проекта, подготовленного совместно со Сбербанком и Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех), зрителям будут предложены выпуски четырех разных, но одинаково интересных для любой аудитории форматов — «Смыслы», «Люди» «Идеи» и «Горизонты».

В каждом из трех первых выпусков (формат «Смысл») ведущий будет обсуждать передовые направления науки и прорывные технологии с двумя авторитетными учеными. Следующим шагом станет серия репортажей из лабораторий и с высокотехнологичных предприятий, в которых о своей работе расскажут те самые «Люди» — ученые и специалисты, внедряющие теоретические разработки в жизнь. «Идеи» будут посвящены «переводу» сложных научных понятий на понятный широкой аудитории язык и рассказам о технологиях настоящего и будущего.

Завершится цикл «Горизонтами» — большой дискуссией с участием шести российских ученых о том, как наука отвечает на глобальные вызовы современности и будущего.

Первый выпуск выйдет 17 июня в 12:00. Смотреть видео можно будет в социальных сетях РБК — YouTube, RUTUBE, в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на других площадках.

По словам генерального директора группы компаний РБК Николая Молибога, участие в «Теории всего» дает медиахолдингу возможность стать мостом между научным сообществом и широкой аудиторией.

«Наука — это не только фундаментальное знание, но и инструмент, который трансформирует повседневную жизнь. Это неотъемлемая часть прогресса и основа для инноваций. Поэтому мы ценим возможность показать, что наука может быть доступна каждому и то, как достижения влияют на качество жизни и формируют будущее бизнеса и экономики», — объяснил Николай Молибог.

В свою очередь президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что «Теория всего» должна показать весь жизненный цикл научной мысли — от идеи до воплощения. «Мы покажем, что наука означает на практике: как рождаются идеи, как они превращаются в технологии, как на их основе создаются пилотные продукты и как они выходят в массовое производство. И продемонстрируем, в чем на самом деле заключается сила науки, как она меняет мир и нас самих», — отметил он.

«Сколтех имеет богатый опыт в популяризации науки, и мы ценим возможность объединить усилия со «Сбером» и РБК. Убежден, что зрители оценят проект по достоинству», — резюмировал ректор Сколтеха, академик РАН Александр Кулешов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
РБК Сбербанк Сколтех наука искусственный интеллект Герман Греф

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Президент РАН связал кадровую проблему в науке с результатами ЕГЭ
Политика
Минобрнауки исключило обесценивание дипломов из-за отмены бакалавриата
Общество
Глава РАН — РБК: «Были потеряны компетенции и технологические цепочки»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 11:48
В ВМС Украины не увидели смысла в уничтожении Крымского моста Политика, 11:47
Украина сыграет с аутсайдером без ведущего игрока. Интриги дня Евро-2024 Спорт, 11:42
Нарышкин рассказал, что будет при отказе Украины от предложения Путина Политика, 11:42
Сделал «соковыжималку» из бизнеса: топ-5 главных ошибок руководителей Pro, 11:41
Нетаньяху распустил военное правительство Политика, 11:38
Генконсул Китая картинкой показала разницу размеров G7 и остального мира Политика, 11:34
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Брянский губернатор назвал численность теробороны Политика, 11:19
Маск заявил, что в будущем чип Neuralink заменит смартфон Технологии и медиа, 11:15
Названы районы Москвы с наибольшими темпами роста цен на вторичное жилье Недвижимость, 11:14
Токен проекта zkSync с инвестициями в $458 млн дебютировал на биржах Крипто, 11:06
МВД объявило в розыск главреда «Важных историй» Политика, 11:05
«Инвестпалата» не нашла в санкциях против Мосбиржи угрозы обмену активами Инвестиции, 11:01
Часть Новой Каховки осталась без света из-за обстрела Политика, 11:01