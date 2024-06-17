РБК, «Сбер» и Сколтех запустят проект об открытиях «Теория всего»

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С 17 июня на РБК начнет выходить цикл тематических видеосюжетов «Теория всего», посвященный современным направлениям развития науки и работам ученых, которые «определят будущее и уже формируют настоящее» — искусственному интеллекту, робототехнике, квантовым вычислениям, нейронаукам, наукам о жизни, новым материалам и другим перспективным областям.

В рамках проекта, подготовленного совместно со Сбербанком и Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех), зрителям будут предложены выпуски четырех разных, но одинаково интересных для любой аудитории форматов — «Смыслы», «Люди» «Идеи» и «Горизонты».

В каждом из трех первых выпусков (формат «Смысл») ведущий будет обсуждать передовые направления науки и прорывные технологии с двумя авторитетными учеными. Следующим шагом станет серия репортажей из лабораторий и с высокотехнологичных предприятий, в которых о своей работе расскажут те самые «Люди» — ученые и специалисты, внедряющие теоретические разработки в жизнь. «Идеи» будут посвящены «переводу» сложных научных понятий на понятный широкой аудитории язык и рассказам о технологиях настоящего и будущего.

Завершится цикл «Горизонтами» — большой дискуссией с участием шести российских ученых о том, как наука отвечает на глобальные вызовы современности и будущего.

Первый выпуск выйдет 17 июня в 12:00. Смотреть видео можно будет в социальных сетях РБК — YouTube, RUTUBE, в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на других площадках.

По словам генерального директора группы компаний РБК Николая Молибога, участие в «Теории всего» дает медиахолдингу возможность стать мостом между научным сообществом и широкой аудиторией.

«Наука — это не только фундаментальное знание, но и инструмент, который трансформирует повседневную жизнь. Это неотъемлемая часть прогресса и основа для инноваций. Поэтому мы ценим возможность показать, что наука может быть доступна каждому и то, как достижения влияют на качество жизни и формируют будущее бизнеса и экономики», — объяснил Николай Молибог.

В свою очередь президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что «Теория всего» должна показать весь жизненный цикл научной мысли — от идеи до воплощения. «Мы покажем, что наука означает на практике: как рождаются идеи, как они превращаются в технологии, как на их основе создаются пилотные продукты и как они выходят в массовое производство. И продемонстрируем, в чем на самом деле заключается сила науки, как она меняет мир и нас самих», — отметил он.

«Сколтех имеет богатый опыт в популяризации науки, и мы ценим возможность объединить усилия со «Сбером» и РБК. Убежден, что зрители оценят проект по достоинству», — резюмировал ректор Сколтеха, академик РАН Александр Кулешов.