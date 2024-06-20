Жителя Горловки задержали по подозрению в возбуждении ненависти

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Жителя Горловки в ДНР задержали по подозрению в публичном возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц (ч. 1 ст. 282 УК). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

«Задержанный публиковал в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку», — говорится в сообщении ведомства. Там не уточнили, какие именно материалы мужчина публиковал в соцсетях.

В ФСБ сообщили о проведении дополнительных проверок, чтобы установить причастность задержанного к работе на спецслужбы Украины.

Ранее жителя Крыма приговорили к пяти годам лишения свободы за сговор со Службой безопасности Украины (СБУ). По версии следствия, мужчина в переписке с представителями СБУ рассказал, что умеет управлять беспилониками и стрелять, и предложил «оказать содействие в противодействии проведению Российской Федерацией специальной военной операции».