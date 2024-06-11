Песков переадресовал военным вопрос об ударах по электросетям Украины

Песков: в Минобороны могут воспринимать украинские электросети как военные цели

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Военные должны ответить на вопрос о том, являются ли гражданские электросети Украины законной целью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Это нужно спрашивать у наших военных, но, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре. Но предметно этот вопрос нужно задавать нашим военным», — уточнил Песков.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, порядка 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации в стране уничтожены. Он отметил, что в последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. Зеленский добавил, что у Киева есть четкий план строительства в стране до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, перед всеми органами государственной власти стоит задача уменьшить потребление электроэнергии. Он отметил, что по состоянию на 7 июня на Украине разрушены 62 энергоблока на ГЭС и ТЭС, 73% тепловых электростанций не работают.