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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала студента из Макеевки за сбор данных о военных для Украины

ФСБ задержала студента из Макеевки за сбор данных о военных для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области студента московского вуза по подозрению в сборе информации о российской армии для спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Задержанный студент родился в городе Макеевка в ДНР. По версии ФСБ, он сам установил контакт со структурами, связанными со спецслужбами Украины. Затем он передал украинцам сведения, которые могут быть использованы против российской армии и для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.

У задержанного изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с украинской стороной. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса). По ней студенту грозит до пожизненного лишения свободы.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

С начала российской военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в госизмене. Так, например, сотрудники спецслужбы в ЛНР задержали студентку, которая через телеграм-каналы передавала Украине данные о местах дислокации российских военнослужащих.

ФСБ уточнила, что задержанная — студентка-отличница последнего курса одного из вузов ЛНР по специальности «социология». По данным ведомства, она собирала данные для Украины, «руководствуясь личными мотивами».

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Теги
ФСБ ДНР Макеевка задержание студенты госизмена
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