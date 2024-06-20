 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Луганске прозвучала серия взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Луганске прогремела серия взрывов, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) в телеграм-канале со ссылкой на очевидцев. Об этом также сообщил корреспондент ТАСС.

Взрывы прозвучали в 1:29 мск.

Накануне, 19 июня, в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Первомайске в ЛНР более 15 домов получили повреждения. Одна женщина пострадала — она получила контузию.

МЧС сообщило о спасении семи человек из-под завалов в Луганске
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

7 июня ВСУ атаковали Луганск американскими дальнобойными ракетами ATACMS. В результате обрушился подъезд жилого дома по адресу квартал Ватутина, 22, еще более десяти зданий и сооружений в районе получили повреждения. Погибли шесть человек, пострадали более 60. Спасатели вытащили из-под завалов семь человек.

Следственный комитет после случившегося завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Российский МИД пообещал наказать причастных к обеим атакам.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Военная операция на Украине ЛНР взрыв

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
МЧС сообщило о спасении семи человек из-под завалов в Луганске
Политика
После обстрела без электричества остались более 15 тыс. жителей ЛНР
Политика
МИД пообещал наказать причастных к атакам на Луганск и Херсонскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 19 июн, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 19 июн, 17:39
Семьи жертв катастроф 737 MAX потребовали оштрафовать Boeing на $24 млрд Общество, 03:52
«Фонтанка» сообщила о заболевшей ботулизмом скрипачке Мариинского театра Общество, 03:38
В Киеве сработала ПВО Политика, 03:26
В Луганске прозвучала серия взрывов Политика, 03:10
Bloomberg сообщил, что Вьетнам проигнорировал мнение США по визиту Путина Политика, 02:53
По всему Эквадору отключилось электричество Общество, 02:34
Telegraph сообщила о риске потери Сунаком поста после провала на выборах Политика, 02:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кара-Мурзу перевели в колонии в помещение камерного типа на полгода Политика, 02:06
В трех областях объявили опасность атаки беспилотников Политика, 02:02
Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Байденом в июле Политика, 01:54
Аргентина исключила поставки оружия Украине Политика, 01:37
Китай потребовал от Канады уважать его права в Южно-Китайском море Политика, 01:22
СК завел дело после ДТП с годовалым ребенком в Краснодарском крае Общество, 01:06
Канада включила иранский КСИР в список террористических организаций Политика, 00:50