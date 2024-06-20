В Луганске прозвучала серия взрывов

В Луганске прогремела серия взрывов, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) в телеграм-канале со ссылкой на очевидцев. Об этом также сообщил корреспондент ТАСС.

Взрывы прозвучали в 1:29 мск.

Накануне, 19 июня, в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Первомайске в ЛНР более 15 домов получили повреждения. Одна женщина пострадала — она получила контузию.

7 июня ВСУ атаковали Луганск американскими дальнобойными ракетами ATACMS. В результате обрушился подъезд жилого дома по адресу квартал Ватутина, 22, еще более десяти зданий и сооружений в районе получили повреждения. Погибли шесть человек, пострадали более 60. Спасатели вытащили из-под завалов семь человек.

Следственный комитет после случившегося завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Российский МИД пообещал наказать причастных к обеим атакам.