Число отравившихся салатом в Нижегородской области выросло до 16
Число людей, попавших в больницы в Нижегородской области с симптомами ботулизма, выросло с 14 до 16, сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
По данным министерства на 14:00, среди госпитализированных — 15 взрослых и один ребенок. «В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключено шесть пациентов», — уточнили в пресс-службе.
Там также заверили, что медики оказывают необходимую помощь всем больным.
По данным на утро 18 июня, с подозрением на ботулизм в Нижегородской области в больницы попали 14 человек, 12 из них оказались в отделении реанимации.
В регионе салат лобио, который мог стать причиной ботулизма, купили 102 человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В среду Следственный комитет сообщил о задержании гражданина Таджикистана, который работал поваром в компании — производителе фасоли «Савон-К». Он стал четвертым фигурантом дела об отравлении готовой едой более 150 человек в нескольких регионах России, у них диагностировали ботулизм.
Пищевой ботулизм — тяжелое заболевание, вызванное интоксикацией организма из-за зараженных продуктов, не прошедших надлежащую обработку. К его симптомам относятся сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор. В 5–10% случаев ботулизм может привести к смерти. Это заболевание не передается от человека к человеку.
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