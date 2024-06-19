Число отравившихся салатом в Нижегородской области выросло до 16

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Число людей, попавших в больницы в Нижегородской области с симптомами ботулизма, выросло с 14 до 16, сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

По данным министерства на 14:00, среди госпитализированных — 15 взрослых и один ребенок. «В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключено шесть пациентов», — уточнили в пресс-службе.

Там также заверили, что медики оказывают необходимую помощь всем больным.

По данным на утро 18 июня, с подозрением на ботулизм в Нижегородской области в больницы попали 14 человек, 12 из них оказались в отделении реанимации.

В регионе салат лобио, который мог стать причиной ботулизма, купили 102 человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В среду Следственный комитет сообщил о задержании гражданина Таджикистана, который работал поваром в компании — производителе фасоли «Савон-К». Он стал четвертым фигурантом дела об отравлении готовой едой более 150 человек в нескольких регионах России, у них диагностировали ботулизм.