Вертолет Ка-52М поразил технику и бойцов ВСУ
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М ВКС России поразил замаскированную технику вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в пресс-службе Минобороны.
По информации министерства, технику и солдат противника поразили неуправляемыми авиационными ракетами.
По докладам авианаводчика, цель была уничтожена на все 100%, сообщил командир вертолета.
30 мая российские вертолеты сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35м и многоцелевой вертолет Ми-8.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ка-52М — модернизированная версия вертолета Ка-52 «Аллигатор». По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета — Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей.
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