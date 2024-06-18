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Военная операция на Украине ,  
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Вертолет Ка-52М поразил технику и бойцов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Вертолет Ка-52М поразил технику и бойцов ВСУ
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Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М ВКС России поразил замаскированную технику вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации министерства, технику и солдат противника поразили неуправляемыми авиационными ракетами.

По докладам авианаводчика, цель была уничтожена на все 100%, сообщил командир вертолета.

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30 мая российские вертолеты сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35м и многоцелевой вертолет Ми-8.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ка-52М — модернизированная версия вертолета Ка-52 «Аллигатор». По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета — Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей.

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Теги
Минобороны Ка-52 Военная операция на Украине

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