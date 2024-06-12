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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о групповом ударе по стоянкам самолетов ВСУ

Минобороны: военные ударили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Удар по украинским объектам нанесли с помощью высокоточного оружия и беспилотников. Все цели были поражены
Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские военные нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ, пункту дислокации наемников и местам подготовки безэкипажных катеров. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками был нанесен утром 12 июня. Под удар попали также склады боеприпасов и взрывчатых веществ. «Все назначенные объекты поражены», — отчиталось Минобороны.

Ведомство также сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда «Ольха», а также 61 беспилотник.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по украинским военным объектам и уничтожении техники ВСУ. Так, 11 июня ведомство опубликовало видео уничтожения украинского самолета Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Как рассказали в Минобороны, цель поразили российские военнослужащие — операторы беспилотников барражирующим боеприпасом «Ланцет». Украинский Су-25 был уничтожен в результате прямого попадания.

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Авторы
Теги
Яна Ломакина
Минобороны самолет авиабаза ВСУ высокоточное оружие беспилотники

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