По всей Белгородской области объявили ракетную опасность
По всей Белгородской области объявлена ракетная опасность, сказал глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до отбоя тревоги.
Вчера ракетную опасность объявляли над региональным центром. Тогда это продлилось восемь минут.
Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Упал — поднялся.
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