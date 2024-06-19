По всей Белгородской области объявили ракетную опасность

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

По всей Белгородской области объявлена ракетная опасность, сказал глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до отбоя тревоги.

Вчера ракетную опасность объявляли над региональным центром. Тогда это продлилось восемь минут.

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).