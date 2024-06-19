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Общество ,  
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Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Красноярском

Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Красноярском
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Авария с участием двух машин произошла на трассе в Боготольском районе Красноярского края, в результате погибли четыре человека, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Управление показало кадры, на которых видно, что иномарка после столкновения вылетела с трассы в кювет. Машина на видео серьезно помята.

ДТП случилось утром 19 июня на 565-м км трассы Р-255 «Сибирь». ПО предварительным данным, ее провоцировал водитель Toyota Estima, ехавшей в направлении Кемерово со стороны Красноярска. В машине находились восемь иностранцев.

Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ГАЗ», которым управлял 61-летний мужчина. В результате четыре пассажира Toyota Estima погибли, еще трое пострадали. Водитель автомобиля «ГАЗ» травм не получил.

МВД назвало причину ДТП с восемью погибшими в Рязанской области
Общество
Фото:prokrzn / Telegram

Утром 18 июня на 273-м километре трассы М-5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области столкнулись четыре автомобиля. В результате восемь человек погибли на месте, еще 13, в том числе троих детей, госпитализировали с различными травмами. МВД назвало причиной аварии выезд автобуса на встречную полосу.

Ведомство завело дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

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Теги
ДТП Красноярский край погибшие

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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