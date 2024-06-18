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Общество ,  
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Восемь человек погибли и 13 пострадали в ДТП в Рязанской области

Восемь человек погибли и 13 пострадали в ДТП в Рязанской области
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Восемь человек погибли, 13 получили травмы в результате ДТП в Рязанской области, сообщила прокуратура региона.

По предварительным данным, на 273-м километре трассы М-5 «Урал» в Шиловском районе столкнулись четыре автомобиля. В результате восемь человек погибли на месте, 13 госпитализировали с различными травмами, среди пострадавших — три несовершеннолетних. На место происшествия выехали прокурор Шиловского района и заместитель прокурора области.

По данным телеграм-канала «112», столкнулись микроавтобус, легковая машина и два грузовика.

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Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция уже выясняет обстоятельства аварии. Позже она уточнила, что по факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

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Теги
Рязанская область ДТП прокуратура МВД Ирина Волк

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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