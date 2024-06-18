Восемь человек погибли и 13 пострадали в ДТП в Рязанской области

Video

Восемь человек погибли, 13 получили травмы в результате ДТП в Рязанской области, сообщила прокуратура региона.

По предварительным данным, на 273-м километре трассы М-5 «Урал» в Шиловском районе столкнулись четыре автомобиля. В результате восемь человек погибли на месте, 13 госпитализировали с различными травмами, среди пострадавших — три несовершеннолетних. На место происшествия выехали прокурор Шиловского района и заместитель прокурора области.

По данным телеграм-канала «112», столкнулись микроавтобус, легковая машина и два грузовика.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция уже выясняет обстоятельства аварии. Позже она уточнила, что по факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.