Российские атомные подлодки провели пуски «Калибров» в Баренцевом море

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Атомные подводные ракетные крейсеры «Северодвинск» и «Орел» Северного флота провели учебные пуски крылатых ракет по целям в Баренцевом море, сообщает Минобороны.

«Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 170 км», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что боевое упражнение было «выполнено успешно», а примененное ракетное оружие «подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надежность».

Район проведения учений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

Накануне, 18 июня, развертывание сил для проведения двусторонних учений в Тихом океане, Японском и Охотском морях начал Тихоокеанский флот. Учения будут идти десять дней, в них примут участие 40 судов разного назначения и около 20 самолетов и вертолетов морской авиации. Также в учениях будут задействованы подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота и боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».