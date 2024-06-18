Тихоокеанский флот начал развертывание для учений с участием 40 кораблей

Тихоокеанский флот России начал развертывание своих сил в рамках двусторонних учений, которые пройдут с 18 по 28 июня. В маневрах примут участие около 40 кораблей и судов, говорится в поступившем в РБК сообщении отдела информационного обеспечения флота.

Учения являются плановыми. Они пройдут в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. Корабли следуют из пунктов базирования в районы, где состоятся маневры.

«Учение в текущем году впервые приобретает формат двустороннего, так как разыгрывается между Приморской флотилией разнородных сил [Тихоокеанского флота] и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В маневрах примут участие четыре десятка судов, в том числе корабли, катера и суда обеспечения, а также порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации флота. В частности, будут задействованы дальние противолодочные самолеты Ту-142мз, Ил-38 и Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах.

Кроме того, в учениях будут участвовать подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота и боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Российские моряки в рамках маневров отработают действия, направленные против подводных лодок, и организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем. Также военные будут практиковаться в нанесении совместных ракетных ударов по группировкам кораблей условного противника. Они отработают отражение атак дронов и безэкипажных катеров, а также выполнят комплекс учебно-боевых упражнений.