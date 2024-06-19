Переговоры Путина и Ким Чен Ына начались в Пхеньяне

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начали переговоры в резиденции «Кымсусан».

Переговоры проходят в составе делегаций. Российского лидера в текущей поездке сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кроме того, должны пройти и личные переговоры глав двух государств. Среди запланированных тем для обсуждения — укрепление торгово-экономических связей и сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта и безопасности. 18 июня Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Также делегации двух стран обсудят запуск прямых авиарейсов между Россией и КНДР, рассказал глава Минприроды, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.

Это второй визит Путина в Северную Корею. Первый состоялся в июле 2000 года. Тогда российский президент встречался с отцом нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Иром.

С Ким Чен Ыном российский лидер в прошлый раз встречался в сентябре 2023 года. Тот приехал в Приморский край. Северокорейский лидер посетил космодром Восточный, где осмотрел космический ракетный комплекс «Союз-2», и посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.