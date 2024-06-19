Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту Пхеньяна

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Президент России Владимир Путин выразил глубокую благодарность за том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично встретил его в аэропорту Пхеньяна. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главы обоих государств пожали друг другу руки и обнялись. Затем Ким Чен Ын сел в спецмашину российского президента, чтобы лично сопроводить его в резиденцию для почетных гостей «Кымсусан»

«Высшие лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, где открылся замечательный ночной пейзаж, делились сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и Россией», — говорится в сообщении ЦТАК.

Путин прилетел в КНДР вечером 18 июня. Это его второй визит в Северную Корею. Первый состоялся в июле 2000 года. Тогда российский президент встречался с отцом нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Иром.

Российского лидера в текущей поездке сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров и др.

Стороны обсудят укрепление торгово-экономических связей и сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта и безопасности. В своей статье для «Нодон синмун» президент рассказал о планах Москвы и Пхеньяна по развитию «альтернативных, неподконтрольных Западу механизмов торговли и взаимных расчетов». Кроме того, Путин поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку в конфликте на Украине, отметив, что Москва поддержит Пхеньян в «противостоянии коварному врагу».