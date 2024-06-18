Женщина потеряла сознание на брифинге пресс-секретаря Белого дома

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Женщина потеряла сознание на брифинге пресс-секретаря администрации президента США Карин Жан-Пьер. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Во время того, как один из журналистов задавал Жан-Пьер свой вопрос, в помещении, где проходил брифинг, кто-то сказал «чрезвычайная ситуация». После этого пресс-секретарь вышла из-за трибуны и трансляция прервалась. Примерно через две минуты брифинг возобновился и Жан-Пьер вернулась на свое место.

В тот день в Вашингтоне стояла 33-градусная жара и в зале для брифинга было «некомфортно жарко», отмечает The Independent. По данным газеты, одной из присутствовавших на брифинге женщин стало плохо, и она потерял сознание.

Пресс-секретарь американского президента передала пострадавшей бутылку холодной воды, затем сотрудники медицинского подразделения Белого дома оказали женщине помощь.

В июне 2022 года ведущий итальянского телеканала La7 Массимо Джилетти упал в обморок в эфире программы Non è l'Arena. Перед этим он брал интервью по Skype у официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. После интервью Джилетти начал обсуждать беседу с гостями передачи, но через несколько минут ему стало плохо. После этого на телеканале началась реклама, после которой ведущий снова появился в эфире. Журналист сослался на простуду и нехватку сахара и заверил, что чувствует себя нормально.