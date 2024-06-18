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Общество ,  
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Женщина потеряла сознание на брифинге пресс-секретаря Белого дома

Женщина потеряла сознание на брифинге пресс-секретаря Белого дома
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Женщина потеряла сознание на брифинге пресс-секретаря администрации президента США Карин Жан-Пьер. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Во время того, как один из журналистов задавал Жан-Пьер свой вопрос, в помещении, где проходил брифинг, кто-то сказал «чрезвычайная ситуация». После этого пресс-секретарь вышла из-за трибуны и трансляция прервалась. Примерно через две минуты брифинг возобновился и Жан-Пьер вернулась на свое место.

В тот день в Вашингтоне стояла 33-градусная жара и в зале для брифинга было «некомфортно жарко», отмечает The Independent. По данным газеты, одной из присутствовавших на брифинге женщин стало плохо, и она потерял сознание.

Пресс-секретарь американского президента передала пострадавшей бутылку холодной воды, затем сотрудники медицинского подразделения Белого дома оказали женщине помощь.

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Теги
Белый дом США пресс-секретарь брифинг

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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