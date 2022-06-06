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Итальянский телеведущий упал в обморок в прямом эфире

Ведущий итальянского телеканала La7 Массимо Джилетти упал в обморок в эфире программы Non è l'Arena во время обсуждения интервью официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, которое он взял накануне, сообщает портал Fanpage.

По его данным, Джилетти закончил интервью с Захаровой по Skype и вышел на связь со студией.Он начал обсуждать беседу с гостями передачи, однако через несколько минут те обратили внимание, что с Джилетти что-то происходит.

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Затем соведущая Мирта Мерлино спросила Джилетти, что с ним происходит, и попросила ему помочь. После этого на телеканале началась реклама. Что конкретно происходило с Джилетти, в программе не показали. После рекламы ведущий снова появился в эфире. Журналист сослался на простуду и нехватку сахара и заверил, что чувствует себя нормально.

Захарова дала интервью телеканалу La7 вечером 5 июня. Одной из тем обсуждения стало закрытие своего воздушного пространства Болгарией, Черногорией и Северной Македонией для самолета главы российского МИДа Сергея Лаврова, который следовал в Сербию. В интервью Захарова заявила, что власти этих стран «закрыли очередной канал связи». При этом дипломат подчеркнула, что Россия не намерена отгораживаться «железным занавесом».

Об отказе трех стран пропустить самолет Лаврова, который должен был следовать в Сербию, стало известно в этот же день. Лавров направлялся в Белград, где 6 и 7 июня должны были состояться его переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием. После произошедшего высокопоставленный источник в российском МИДе сообщил «Интерфаксу» об отмене визита, а Вучич решил 6 июня обратиться к нации.

Теги
телеведущий обморок прямой эфир интервью Мария Захарова
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