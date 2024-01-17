Журналист Daily Mail умер во время Australian Open
Журналист британской газеты Daily Mail Майк Диксон, который освещал в Мельбурне Australian Open, первый в сезоне турнир «Большого шлема», скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщается на сайте издания.
Диксон работал спортивным журналистом на протяжении 38 лет, в Daily Mail он трудился с 1990 года. Он не дожил до своего 60-го дня рождения, 27 января.
Причины его смерти не уточняются.
«Мы с горечью сообщаем, что наш замечательный муж и папа Майк потерял сознание и умер во время пребывания в Мельбурне на Australian Open. На протяжении 38 лет он жил своей мечтой, освещая спорт по всему миру. Он был поистине великим человеком, и нам будет его ужасно не хватать», — сообщила жена Диксона Люси.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.
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