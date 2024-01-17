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Журналист Daily Mail умер во время Australian Open

Журналист Daily Mail Майк Диксон умер во время Australian Open
Майку Диксону, который работал корреспондентом Daily Mail с 1990 года, было 59 лет. Его жена сообщила, что он внезапно потерял сознание и умер в Мельбурне, где работал на первом в сезоне турнире «Большого шлема»
Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

Журналист британской газеты Daily Mail Майк Диксон, который освещал в Мельбурне Australian Open, первый в сезоне турнир «Большого шлема», скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщается на сайте издания.

Диксон работал спортивным журналистом на протяжении 38 лет, в Daily Mail он трудился с 1990 года. Он не дожил до своего 60-го дня рождения, 27 января.

Причины его смерти не уточняются.

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«Мы с горечью сообщаем, что наш замечательный муж и папа Майк потерял сознание и умер во время пребывания в Мельбурне на Australian Open. На протяжении 38 лет он жил своей мечтой, освещая спорт по всему миру. Он был поистине великим человеком, и нам будет его ужасно не хватать», — сообщила жена Диксона Люси.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.

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