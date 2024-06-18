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Военная операция на Украине ,  
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Ракетная опасность в Белгороде продлилась 8 минут

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде на 8 минут объявили сигнал ракетной опасности.

О тревоге глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале в 21:09 мск, отменили сигнал в 21:17 мск.

При атаке дрона в белгородском селе пострадала женщина
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 июня БПЛА сбросил взрывное устройство в селе Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе. В результате загорелся один из домов, при ударе пострадала женщина. Местная жительница получила минно-взрывную травму и осколочные ранения, ее госпитализировали.

Позднее несколько сел региона попали под обстрел атаки беспилотников. В частности, В селе Безымено в результате атак БПЛА повреждены восемь домов, в них выбило окна. В селе Новостроевка-Первая повреждены два частных дома.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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