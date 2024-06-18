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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстрелах и атаках дронов в еще нескольких селах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам со стороны вооруженных сил Украины, пострадал мужчина, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Грайворонском городском округе атакованы три населенных пункта. В городе Грайворон в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал один мирный житель — мужчину с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга доставили в Грайворонскую ЦРБ (Центральную районную больницу. — РБК)», — написал он.

От обстрела пострадало также село Новостроевка-Первая — повреждены два частных дома. Еще в одном доме начался пожар, его уже потушили.

В селе Безымено в результате атак БПЛА повреждены восемь домов, в них выбило окна.

Еще один случай произошел в селе Березовка, беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва загорелись вещи на балконе одной из квартир, пожар потушили местные жители.

Также от обстрела пострадало и село Графовка, там повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются жители шести населенных пунктов.

Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, 18 июня при атаке дрона в белгородском селе пострадала женщина. Губернатор рассказал, что дрон сбросил взрывное устройство, в результате загорелся один из домов.

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Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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