При атаке дрона в белгородском селе пострадала женщина

Женщина пострадала при сбросе дроном взрывчатки на дом в белгородском селе

Село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе Белгородской области атаковал беспилотник, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что дрон сбросил взрывное устройство, в результате загорелся один из домов. При ударе пострадала женщина — она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Пострадавшую госпитализировали.

Медики оказывают женщине первую необходимую помощь, в дальнейшем ее намерены перевезти в одну из больниц Белгорода для дальнейшего лечения, сообщил губернатор.

Село Мокрая Орловка находится в 2,5 км от границы с Сумской областью Украины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Накануне, 17 июня, российское Минобороны отчиталось об уничтожении шести беспилотников за ночь. Три дрона сбили над Липецкой областью, два — над Воронежской, и еще один — над Белгородской.