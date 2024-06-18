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Военная операция на Украине ,  
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При атаке дрона в белгородском селе пострадала женщина

Женщина пострадала при сбросе дроном взрывчатки на дом в белгородском селе
Сюжет
Военная операция на Украине

Село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе Белгородской области атаковал беспилотник, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что дрон сбросил взрывное устройство, в результате загорелся один из домов. При ударе пострадала женщина — она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Пострадавшую госпитализировали.

Медики оказывают женщине первую необходимую помощь, в дальнейшем ее намерены перевезти в одну из больниц Белгорода для дальнейшего лечения, сообщил губернатор.

Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Грайворон
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Село Мокрая Орловка находится в 2,5 км от границы с Сумской областью Украины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Накануне, 17 июня, российское Минобороны отчиталось об уничтожении шести беспилотников за ночь. Три дрона сбили над Липецкой областью, два — над Воронежской, и еще один — над Белгородской.

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Теги
Персоны
Белгородская область беспилотники Вячеслав Гладков Пожар пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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