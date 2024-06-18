Мишустин назвал способы увеличить срок жизни до 81 года через 12 лет

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Реализация нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина и повысить продолжительность жизни в стране к 2030 году до 78 лет, к 2036 году — до 81 года.

Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам. Сообщение о мероприятии опубликовано в телеграм-канале правительства.

Мишустин напомнил о поручении президента повысить ожидаемую продолжительность жизни в России в указе о национальных целях развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

По словам Мишустина, в состав «Продолжительной и активной жизни» войдут 11 федеральных проектов, в числе которых модернизация первичного звена здравоохранения, развитие федеральных медицинских организаций, расширение инфраструктуры ядерной медицины, внедрение цифровых технологий.

Национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», по словам премьера, помогут повысить качество жизни людей в регионах, а также улучшить ситуацию в здравоохранении и агропромышленном комплексе.

«Причем, конечно, нужно создавать условия, чтобы люди имели возможность жить активно, насыщенно везде — и в городской, и в сельской местности», — сказал Мишустин.

По итогам 2023 года продолжительность жизни в России превысила доковидные значения, почти достигнув 73 с половиной лет. По словам Мишустина, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России.

В апреле 2024 года Путин на ежегодной итоговой коллегии Минздрава заявил, что повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом государственной политики. По словам главы государства, для этого нужно уделить особое внимание лечению и профилактике заболеваний, в том числе при помощи современных технологий.