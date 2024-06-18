 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Мишустин назвал способы увеличить срок жизни до 81 года через 12 лет

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Реализация нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина и повысить продолжительность жизни в стране к 2030 году до 78 лет, к 2036 году — до 81 года.

Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам. Сообщение о мероприятии опубликовано в телеграм-канале правительства.

Мишустин напомнил о поручении президента повысить ожидаемую продолжительность жизни в России в указе о национальных целях развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

По словам Мишустина, в состав «Продолжительной и активной жизни» войдут 11 федеральных проектов, в числе которых модернизация первичного звена здравоохранения, развитие федеральных медицинских организаций, расширение инфраструктуры ядерной медицины, внедрение цифровых технологий.

Национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», по словам премьера, помогут повысить качество жизни людей в регионах, а также улучшить ситуацию в здравоохранении и агропромышленном комплексе.

«Причем, конечно, нужно создавать условия, чтобы люди имели возможность жить активно, насыщенно везде — и в городской, и в сельской местности», — сказал Мишустин.

Минздрав оценил нехватку врачей и медперсонала в почти 100 тыс. человек
Общество
Фото:Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

По итогам 2023 года продолжительность жизни в России превысила доковидные значения, почти достигнув 73 с половиной лет. По словам Мишустина, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России.

В апреле 2024 года Путин на ежегодной итоговой коллегии Минздрава заявил, что повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом государственной политики. По словам главы государства, для этого нужно уделить особое внимание лечению и профилактике заболеваний, в том числе при помощи современных технологий.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Минздрав медицина долголетие продолжительность жизни Михаил Мишустин
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Минздрав оценил нехватку врачей и медперсонала в почти 100 тыс. человек
Общество
Как «медицина будущего» приходит в московские поликлиники
Общество
Минздрав продлил на год противоковидный режим работы больниц и поликлиник
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 93,3 (-2,09) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 87,04 (-2,01) Инвестиции, 17:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:28
МИД Швеции вызвал посла России из-за инцидента с боевым самолетом Политика, 18:28
Сборные Грузии и Турции объявили составы на матч Евро-2024 Спорт, 18:24
Мишустин назвал способы увеличить срок жизни до 81 года через 12 лет Общество, 18:18
Часть Шебекино осталась без света после обстрела Политика, 18:13
Инвестиции в недвижимость России установили рекорд Недвижимость, 18:10
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умерла вдова Эльдара Рязанова Общество, 18:08
Путин назвал своих любимых композиторов Политика, 18:04
Фанаты Грузии и Турции подрались перед матчем. Что происходит на Евро Спорт, 18:04
В ГД предложили ввести уголовную ответственность за «резиновые» квартиры Недвижимость, 18:01
Почему на Западе опасаются последствий визита Путина в КНДР Политика, 18:01
Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 29 мая Инвестиции, 17:55
Украинcкая шпажистка отказалась жать руку выступающей за Грузию россиянке Спорт, 17:53