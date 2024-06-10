Над Брянской областью сбили три беспилотника
Российские средства ПВО сбили три беспилотника над Навлинским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.
Навлинский район находится на востоке Брянской области и не граничит с Украиной.
Российские регионы, в том числе Брянская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. С начала суток над областью сбили четыре дрона — в ночь на 10 июня Богомаз писал еще об одном.
Дрон сбили над Брянским районом. По словам губернатора, пострадавших и разрушений не было.
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