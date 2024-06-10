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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили три беспилотника

Богомаз: ПВО сбила три беспилотника над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили три беспилотника над Навлинским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Навлинский район находится на востоке Брянской области и не граничит с Украиной.

Российские регионы, в том числе Брянская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. С начала суток над областью сбили четыре дрона — в ночь на 10 июня Богомаз писал еще об одном.

Дрон сбили над Брянским районом. По словам губернатора, пострадавших и разрушений не было.

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Теги
Персоны
Александр Богомаз Брянская область беспилотники ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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