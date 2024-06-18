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Общество ,  
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Адвокат экс-главы «Автодора» сообщил о намерении обжаловать приговор

Адвокат экс-главы «Автодора» Фетисов: защита обжалует приговор Кельбаху
Сергей Кельбах
Сергей Кельбах (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Защита обжалует приговор бывшему председателю правления госкомпании «Автодор» Сергею Кельбаху, заявил РБК его адвокат Игорь Фетисов.

Ранее суд отправил Кельбаха на 12 лет в колонию общего режима и взыскал с него 2 млрд руб. по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

«Обжаловать приговор будем во всех инстанциях», — сказал адвокат.

Суд приговорил экс-главу «Автодора» к 12 годам и взыскал с него ₽2 млрд
Общество
Сергей Кельбах

Дело против Кельбаха было возбуждено в марте 2019 года после проверки «Автодора» Счетной палатой. В октябре 2021 года его задержали и отправили под домашний арест.

Бывшему главе «Автодора» предъявили обвинение в злоупотреблениях полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди ЦКАД. «Автодор» был заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства. По версии следствия, из-за действий Кельбаха были нарушены сроки строительства дороги и увеличилась стоимость работ.

Для экс-главы «Автодора» запросили 14 лет по делу о строительстве ЦКАД
Общество
Сергей Кельбах

По данным Следственного комитета, в 2015 году обвиняемый согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию на 3,9 млн руб. в Газпромбанке. Позднее Кельбах неправомерно предоставил аванс компании Араза Агаларова «Крокус интернешнл» на 2 млрд руб. на строительство ЦКАД.

Кроме того, Кельбах в качестве руководителя «Автодора» незаконно принял и оплатил компании «Союздорпроект» работы по разработке документации по планировке территории строительства пускового комплекса № 2 ЦКАД на 132,6 млн руб., считает следствие. Общий ущерб работам на ЦКАД следствие оценивает более чем в 2 млрд руб. По версии следствия, обвиняемый действовал из соображений карьерного роста и получения премий.

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Теги
Автодор приговор адвокат жалоба

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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Суд приговорил экс-главу «Автодора» к 12 годам и взыскал с него ₽2 млрд
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Для экс-главы «Автодора» запросили 14 лет по делу о строительстве ЦКАД
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Суд отправил бывшего главу «Автодора» под домашний арест
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