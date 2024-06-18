МВД объявило в розыск экс-замглавы Минобороны и Генштаба Украины

МВД России объявило в розыск бывшего замминистра обороны Украины Петра Мехеда и экс-замначальника Генштаба вооруженных сил республики Виктора Бокия. Их карточки о розыске по неназванной уголовной статье появились в электронной базе МВД.

Петр Мехед (Фото: МВД России) Виктор Бокий (Фото: МВД России)

В середине мая Мехеду и Бокию заочно предъявили обвинения. По данным Следственного комитета России, они руководили «антитеррористической операцией в Донбассе», в результате которой получили ранения и погибли 165 человек и были повреждены свыше 87 объектов гражданской инфраструктуры.

Мехед занимал пост замминистра обороны Украины с весны 2014 года по сентябрь 2015 года. Бокий был заместителем начальника Генштаба ВСУ с 2015 по 2024 год.

За последние месяцы МВД России объявило в розыск нескольких представителей власти Украины. Так, в розыске числятся начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, который заочно арестован в России, и экс-командующий Военно-морских сил Сергей Гайдук.