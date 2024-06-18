Путин осмотрел креативный кластер «Квартал труда» в Якутске

Айсен Николаев и Владимир Путин во время осмотра выставки IT и креативной индустрии на территории креативного кластера «Квартал труда», Якутск (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Якутию посетил креативный кластер «Квартал труда», сообщила пресс-служба Кремля.

Главе государства показали выставку IT и творческой индустрии. В экспозиции представлены анализатор медицинских снимков Sciberia, действующий на базе искусственного интеллекта, система мониторинга авиадвигателей «Хорус», а также анимационная студия «Тундра».

«Квартал труда», работающий в режиме территории опережающего развития, создан в ноябре 2022 года для поддержки бизнеса в сфере кино, анимации, медиа, цифрового контента и дизайна. По данным пресс-службы Кремля, в «Квартале» сейчас работают 128 резидентов.

Также главе государства показали мастер-план развития Якутской городской агломерации. Разработчики поставили перед собой цель — сделать Якутск самым комфортным городом в мире для жизни на вечной мерзлоте.

Ранее Путин отмечал, что освоение и обустройство Арктики является для России приоритетом, этот регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.