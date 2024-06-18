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Политика ,  
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Путин прилетел в Якутск

Самолет президента в аэропорту Якутска
Самолет президента в аэропорту Якутска (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент Владимир Путин прибыл в Якутск с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

В рамках визита у Путина «будет возможность познакомиться с достижениями и перспективами развития креативной и IT-отраслей Республики Саха», уточнили в Кремле.

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Владимир Путин

У президента запланирована встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым. Как уточнил зампред Республики Саха Дмитрий Садовников порталу Sakha Day, Николаев и другие высокопоставленные чиновники ушли на карантин перед встречей с президентом, они должны будут сдать ПЦР-тесты. Садовников с Путиным встречаться не будет, он продолжит работать в обычном режиме.

Также глава государства на месте обсудит вопросы развития Дальнего Востока и реализации программ «Муравьев-Амурский 2030», «Земский доктор» и «Земский учитель». Путин пообщается с участниками программ и деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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