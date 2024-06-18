Politico узнало, что Шарль Мишель может возглавить МИД Бельгии
Глава Евросовета Шарль Мишель может перейти на должность министра иностранных дел Бельгии, сообщает Politico со ссылкой на двух бельгийских чиновников.
«Еще слишком рано [говорить о назначении Мишеля], но это вполне реально», — сказал один из собеседников издания. По словам источников, это назначение имеет смысл, поскольку ранее Мишель возглавлял правительство страны (2014–2019 годы).
Кроме того, отмечает издание, партия «Реформаторское движение», к которой принадлежит Мишель, показала высокие результаты на выборах во франкоязычной части Бельгии. Это позволяет ему претендовать на несколько постов в бельгийском правительстве, в том числе главы МИД.
Ранее, 10 июня, бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо сообщил, что правительство уйдет в отставку после поражения его партии Open VLD («Открытые фламандские либералы и демократы») на парламентских выборах.
В самом Евросовете пока не могут распределить главные должности в блоке после выборов в Европарламент, которые показали успех правых.
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