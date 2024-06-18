Politico узнало, что Шарль Мишель может возглавить МИД Бельгии

Шарль Мишель (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Глава Евросовета Шарль Мишель может перейти на должность министра иностранных дел Бельгии, сообщает Politico со ссылкой на двух бельгийских чиновников.

«Еще слишком рано [говорить о назначении Мишеля], но это вполне реально», — сказал один из собеседников издания. По словам источников, это назначение имеет смысл, поскольку ранее Мишель возглавлял правительство страны (2014–2019 годы).

Кроме того, отмечает издание, партия «Реформаторское движение», к которой принадлежит Мишель, показала высокие результаты на выборах во франкоязычной части Бельгии. Это позволяет ему претендовать на несколько постов в бельгийском правительстве, в том числе главы МИД.

Ранее, 10 июня, бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо сообщил, что правительство уйдет в отставку после поражения его партии Open VLD («Открытые фламандские либералы и демократы») на парламентских выборах.

В самом Евросовете пока не могут распределить главные должности в блоке после выборов в Европарламент, которые показали успех правых.