Премьер Бельгии анонсировал свою отставку
Премьер Бельгии Александр де Кроо объявил, что уйдет в отставку после того как его партия Open VLD («Открытые фламандские либералы и демократы») потерпела поражение на выборах в национальный парламент. Эту должность он занимает с октября 2020 года.
«Для нас это был особенно трудный вечер, мы проиграли», — сказал он (цитата по Politico), добавив, что с понедельника, 10 июня, будет «уходящим в отставку» премьером. Он будет исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
Как показали экзитполы, на выборах лидирует умеренно правый «Новый фламандский альянс» (NVA), набравший 24% голосов. На втором месте — «Фламандский интерес» (Vlaams Belang), обе партии выступают за жесткий контроль миграции и за независимость Фландрии. Open VLD оказалась на шестом месте.
Де Кроо признал, что это не тот результат, на который он рассчитывал, но добавил: «Либералы сильны, мы вернемся». Лидер NVA Барт Де Вевер заявил La Libre, что является кандидатом на пост нового премьера: «Я говорил это перед выборами, скажу еще раз, но более сдержанно».
Выборы депутатов национального парламента в Бельгии проходили 9 июня, одновременно с выборами в Европарламент.
Во Франции, по предварительным данным, лидирует ультраправое «Национальное объединение», а коалиция, куда входит партия президента Эмманюэля Макрона, с большим отрывом занимает второе место. Он объявил о роспуске Нацсобрания и назначил досрочные выборы.
В Германии лидирует блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (30,3%), на втором месте оказалась праворадикальная «Альтернатива для Германии» (15,8%), следом идет социал-демократическая СДПГ, к которой принадлежит канцлер страны Олаф Шольц (14%).
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