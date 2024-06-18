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Общество ,  
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Козлов рассказал о работе над запуском прямых рейсов между Россией и КНДР

Козлов: Россия и КНДР прорабатывают запуск прямых рейсов между странами

Россия и Северная Корея прорабатывают возможность запуска прямых рейсов между двумя странами, в том числе между столицами. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов, передает ТАСС.

«Мы встречались с нашими корейскими товарищами, прорабатывали этот вопрос. В том числе нас интересовало направление, допустим, Новосибирск — Москва — Пхеньян. Но все зависит от туристического потока, от заинтересованности людей насладиться культурой нашего соседа», — ответил он на вопрос о возможности запуска прямых рейсов.

Министр отметил, что пассажиропоток между странами увеличивается.

Первый после перерыва поезд с российскими туристами отправился в КНДР
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Прямого авиасообщения между Россией и КНДР нет. Однако в июне в Северную Корею отправили группу из более чем 40 российских туристов на поезде. Сообщение пассажирских поездов между двумя странами приостанавливали из-за пандемии коронавируса по инициативе корейской стороны, это был первый поезд, отправленный в КНДР из России после четырехлетнего перерыва.

Россия и КНДР ведут переговоры о возобновлении туристического обмена. Первая делегация российских туристов из 98 человек посетила КНДР в феврале. Переговоры с властями КНДР о дальнейших поездках, ведет, в частности, администрация Приморского края.

Российские путешественники посещали строящийся Вонсан-Кальмаский комплекс. Это туристическая зона для приема туристов из России, которую власти КНДР планируют открыть в ближайшие годы, сообщили в правительстве Приморья. Она будет включать 17 отелей и 37 гостиниц, около трех десятков различных магазинов, четырехкилометровый пляж и другие объекты.

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Теги
Северная Корея КНДР авиасообщение

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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