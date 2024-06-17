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Политика ,  
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Путин 18 июня посетит Якутию

Владимир Путин приедет в Якутск 18 июня
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Якутск во вторник, 18 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

В рамках рабочей поездки у президента «будет возможность познакомиться с достижениями и перспективами развития креативной и IT-отраслей Республики Саха», уточнили в Кремле.

«Глава государства уделит существенное внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский 2030», — отметили в пресс-службе. Путин пообщается с участниками этих программ, а также с деятелями культуры, работающими на Дальнем Востоке.

Кроме того, запланирована встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.

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Владимир Путин

Как рассказал зампред Республики Саха Дмитрий Садовников порталу Sakha Day, Николаев и другие высокопоставленные чиновники ушли на карантин перед встречей с президентом, они должны будут сдать ПЦР-тесты. Сам он с Путиным встречаться не будет и работает в обычном режиме.

В марте Путин пообещал мэру Якутска Евгению Григорьеву «в ближайшее время» посетить Якутию. По словам президента, он совместно с Николаевым наметит «основные точки» развития региона.

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