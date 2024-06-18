Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали почти на час

Движение автомобилей по Крымскому мосту в ночь на 18 июня перекрывали почти на час, сообщает телеграм-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.

Ограничения ввели после полуночи, около 00:08 мск. Примерно в 00:47 движение возобновили.

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым.

Так, движения машин по мосту не было в ночь на 10 июня — чуть более 40 минут.