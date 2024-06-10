Движение по Крымскому мосту перекрывали почти на час
Крымский мост был закрыт для движение автомобилей почти на протяжении часа, следует из сообщения в телеграм-канале об оперативной информации о ситуации на мосту.
Движение автотранспорта перекрыли в 1:10 мск. Находящимся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Спустя 46 минут, в 1:56 мск, мост открыли.
Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог.
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