Первый после перерыва поезд с российскими туристами отправился в КНДР
В Северную Корею впервые после четырехлетнего перерыва отправился поезд с российскими туристами. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.
Сообщение пассажирских поездов между двумя странами приостанавливали из-за пандемии коронавируса по инициативе корейской стороны. Первый после перерыва состав проследовал через пункт пропуска Хасан в Приморском крае. В Северную Корею отправился 41 российский турист.
Первая после четырехлетнего перерыва группа путешественников из России отправилась в Северную Корею в феврале 2024 года. Около сотни человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрён, половина из них оказались жителями Приморья.
Эта туристическая группа из России стала самой многочисленной за последние 50 лет в Северной Корее. Ранее россияне отдыхали в индивидуальных турах или небольших группах до десяти человек.
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