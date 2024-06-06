Первый после перерыва поезд с российскими туристами отправился в Северную Корею

Первый после перерыва поезд с российскими туристами отправился в КНДР

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Северную Корею впервые после четырехлетнего перерыва отправился поезд с российскими туристами. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

Сообщение пассажирских поездов между двумя странами приостанавливали из-за пандемии коронавируса по инициативе корейской стороны. Первый после перерыва состав проследовал через пункт пропуска Хасан в Приморском крае. В Северную Корею отправился 41 российский турист.

Первая после четырехлетнего перерыва группа путешественников из России отправилась в Северную Корею в феврале 2024 года. Около сотни человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрён, половина из них оказались жителями Приморья.

Эта туристическая группа из России стала самой многочисленной за последние 50 лет в Северной Корее. Ранее россияне отдыхали в индивидуальных турах или небольших группах до десяти человек.