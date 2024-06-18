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Война санкций ,  
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США подтвердили приостановку части договора о двойных налогах с Россией

США уведомили Россию об остановке действия пунктов договора о двойных налогах
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Война санкций

США уведомили Россию о приостановке действия нескольких пунктов двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в заявлении на сайте американского Минфина.

«Министерство финансов США сегодня объявило, что Соединенные Штаты направили официальное уведомление Российской Федерации, чтобы подтвердить приостановление действия пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 договора об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, подписанного в Вашингтоне 17 июня 1992 года, а также действия прилагаемого к нему протокола по взаимному согласию», — сказано в сообщении.

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Фото:Gatot Adri / Shutterstock

В ведомстве пояснили, что этот шаг стал ответом на уведомление российской стороны от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие указанных пунктов и статей документа, а также прилагаемого к нему протокола.

Перечисленные статьи затрагивают вопросы прибыли от коммерческой деятельности, международных перевозок, выплаты дивидендов, процентов, пенсий, доходов наемных работников, доходов от использования недвижимости, недискриминацию в вопросах налогообложения и другие аспекты.

Президент России Владимир Путин в августе 2023 года подписал указ о приостановке действия некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами, в том числе с США.

В документе это решение объяснялось «необходимостью принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями отдельных стран.

Действие положений соответствующих соглашений будет приостановлено «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов» России, прав ее граждан и юридических лиц, или до прекращения действия этих документов, говорится в указе.

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Теги
двойное налогообложение США уведомление налоги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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