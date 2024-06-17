Латвийский национальный театр запретил постановку с участием Хаматовой

Чулпан Хаматова (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Латвийский национальный театр расторг договор аренды с организаторами гастролей спектакля «Записки сумасшедшего», где играет российская актриса Чулпан Хаматова. Об этом сообщает портал LSM, который приводит заявление директора театра Мариса Витолса.

Кроме того, театр установил мораторий на гастроли на русском языке до окончания боевых действий на Украине.

«Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке в то время, когда Россия продолжает войну в Украине», — говорится в сообщении Витолса.

Директор театра подчеркнул, что данное решение «никоим образом не направлено против профессиональных артистов театра, покинувших Россию» после начала военной операции.

Ранее продюсерская компания Art Forte заключила договор с Латвийским национальным театром на показ постановки режиссера Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего», в которой Хаматова играет главную роль. Спектакль проходит на русском языке и рассказывает историю попыток русских художников в изгнании понять свое место в мире.

Дмитрий Крымов — сын режиссера Анатолия Эфроса и театрального критика Натальи Крымовой, пятикратный лауреат «Золотой маски». В феврале 2022 года он уехал в США и выступил с критикой военной операции на Украине. Осенью того же года из репертуара нескольких московских театров исчезли его спектакли.

Чулпан Хаматова в конце марта 2022 года тоже покинула Россию. Актриса уехала в Латвию и устроилась на работу в Новый Рижский театр. За роль в моноспектакле Post Scriptum она получила награду в номинации «Актриса года» театральной премии «Ночь лицедеев». В 2023 году театр отменил спектакль Gogolis. Nature Morte с участием Хаматовой из-за «творческой неудачи».