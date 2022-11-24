Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии

Чулпан Хаматова (Фото: Вадим Тарканов / ТАСС)

Российская актриса Чулпан Хаматова одержала победу в номинации «Актриса года» театральной премии «Ночь лицедеев» в Латвии. Об этом сообщается на сайте премии.

Хаматова получила награду за роль в моноспектакле Post Scriptum Нового Рижского театра. Сюжет постановки посвящен «совести, сознанию и подсознанию России (и не только) в контексте последних событий», указано на латвийском портале Izrades, посвященном культурным мероприятиям. Спектакль поставил Алвис Херманис — художественный руководитель Нового Рижского театра. Хаматова уже работала с этим режиссером в постановке «Горбачев» в московском Театре наций (актриса исполнила роль Раисы Горбачевой).

Текстовую основу Post Scriptum составили публикации убитой журналистки «Новой газеты» Анны Политковской и запрещенная цензурой глава романа Федора Достоевского «Бесы». Постановка идет на русском языке с латышскими субтитрами.

Чулпан Хаматова — народная артистка России и общественный деятель, одна из основательниц фонда «Подари жизнь», лауреат премий «Ника», «Золотая маска», «Кумир», «Хрустальная Турандот», ТЭФИ, Государственной премии за вклад в развитие театрального и киноискусства.

21 марта Хаматова покинула Россию. Она уехала в Латвию из-за военной спецоперации на Украине. Хаматова говорила, что боится возвращаться в Россию, чтобы «не потерять совесть» и «не сесть в тюрьму». Позже артистка уволилась из театра «Современник», в котором играла с 1998 года. Хаматова рассказала РБК, что заведующий труппой попросил ее написать заявление на увольнение.