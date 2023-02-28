Актер назвал причину отмены спектакля с Хаматовой в рижском театре

Чулпан Хаматова (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Спектакль Gogolis. Nature Morte с Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре отменили по решению худрука Алвиса Херманиса. Об этом сообщил актер Гундарс Аболиньш, который тоже участвовал в постановке, на своей странице в Facebook (головная компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).

«Отменить спектакль — это решение нашего художественного руководителя Алвиса Херманиса, с которым вчера после предпоследней репетиции мы согласились (некоторые легче, некоторые труднее)», — пояснил он.

По словам Аболиньша, Хаматова подготовила свою роль: выучила текст на латышском, украинском и русском языках. Режиссер спектакля Улдис Тиронс, как отметил актер, провел «большое культурно-историческое исследование и о Николае Гоголе, и о его родной Малороссии (Миргороде и т.д.)», но «оживить» эту информацию в постановке не удалось. Аболиньш призвал не винить режиссера. Творческий коллектив имеет право на ошибку, заявил актер.

Сообщение об отмене спектакля Gogolis. Nature Morte появилось на сайте Нового Рижского театра накануне. В нем говорилось, что решение связано с «творческой неудачей». «В театре (как и в жизни) такое бывает», — отмечалось в заявлении. Были отменены генеральная репетиция 27 февраля, премьера 28-го и спектакли в марте и апреле.

Хаматова уволилась из «Современника» и уехала из России в Латвию в конце марта из-за военной операции на Украине. В труппе театра она была с 1998 года, а с 2016-го занимала пост заместителя художественного руководителя. Как поясняла Хаматова, она боится возвращаться в Россию, чтобы «не потерять совесть» и «не сесть в тюрьму».

После этого Хаматова играла в Новом Рижском театре. За роль в моноспектакле Post Scriptum она получила награду в номинации «Актриса года» театральной премии «Ночь лицедеев».