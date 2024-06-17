После отравления четырех нижегородцев салатом из доставки завели дело

СК завел уголовное дело после отравления едой из доставки в Нижнем Новгороде

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Следственный комитет завел уголовное дело в связи с отравлением четырех человек едой из службы доставки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В период с 16 по 17 июня в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления попали четыре человека. «Установлено, что все госпитализированные употребляли продукты питания, заказанные через службы доставки», — сообщает СК.

Было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса.

Пострадавшие съели «Салат лобио» от производителя «Локалкитчен» («Кухня на районе»), еду нижегородцы заказали через сервис доставки «Самокат», рассказали агентству «Нижний Новгород онлайн» в Роспотребнадзоре.

Тот же салат стал причиной отравлений шести человек в Казани. В Москве более 120 человек отравились после употребления «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт». У пострадавших выявили пищевой ботулизм — тяжелое заболевание, вызванное интоксикацией организма из-за зараженных продуктов, не прошедших надлежащую обработку.