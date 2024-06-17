Минобороны назвало причину взрыва на военном полигоне в Чехии

Минобороны Чехии объяснило взрыв на полигоне в Либаве инцидентом на учениях

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Взрыв на военном полигоне в чешской Либаве произошел во время плановых учений саперов, сообщает пресс-служба Минобороны Чехии.

«Вскоре после 11 часов утра на учебном полигоне Либава, а именно в районе шахты для взрывания боеприпасов «Чермна», произошел взрыв еще не установленных боеприпасов. Боеприпас взорвался во время плановой тренировки пиротехников», — говорится в сообщении.

В чешском Минобороны также уточнили число жертв произошедшего: один военный погиб на месте, семеро военнослужащих и один гражданский были ранены. Все они являются сотрудниками Центра безопасности боеприпасов в Тыниште-над-Орлици.

Военная полиция возбудила уголовное дело.

Днем 17 июня чешская армия сообщила, что на ее военном полигоне в городе Либава, расположенном на востоке страны, взорвался неустановленный боеприпас. В ведомстве назвали инцидент «серьезным происшествием».

Чешское информационное агентство (ČTK) обратило внимание, что на сайте Либавского военного округа говорилось, что на 17 июня в военной зоне запланированы учения.

Позже представитель Оломоуцкой университетской больницы Адам Фричер рассказал, что пострадали девять человек, для госпитализации некоторых использовали вертолет.